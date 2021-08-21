وزير الزراعة يسمح بأستيراد خمسة محاصيل زراعية لانخفاض انتاجها محليا

2021/08/21 | 17:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اليوم السبت ” السماح بأستيراد خمسة محاصيل الزراعية (الثوم والطماطم والبصل والرقي والبطيخ) “.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه :” استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد و في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي واستنادا الى اجتماع اللجنة الخماسية التي ناقشت انخفاض الانتاج لبعض المحاصيل التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي أكد الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف بأنه استنادا الى المعطيات الواقعية حصلت موافقة وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي على السماح بأستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الثوم والطماطم والبصل والرقي والبطيخ) ومن كافة المنافذ الحدودية بأستثناء محصول الطماطم يكون استيراده حصرا من منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية”.

واوضح ان” ذلك جاء نتيجة لانخفاض انتاجها محليا وبالتزامن مع الزيارة المليونية وكثرة المواكب الحسينية والتي تحتاج الى سحب كبير لهكذا منتجات زراعية ، مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع ارتفاع اسعارها و تستمر عملية الاستيراد لحين وفرتها محليا ،مبينا بأن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي .

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