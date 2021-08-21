صالح يستقبل وزير الخارجية الياباني ويؤكد ضرورة تخفيف توترات المنطقة

2021/08/21 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الرئيس برهم صالح، اليوم السبت، أن هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة عبر حوار يأخذ بالاعتبار التحديات العالمية الراهنة وخصوصاً مكافحة الإرهاب والتطرف.

وذكر بيان رئاسي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين التي تعود إلى عقود مضت، والتأكيد على الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات اليابانية في إعمار العراق ونقل الخبرات التكنولوجية إلى العراق، والإشادة بأنواع الدعم الذي قدمته اليابان للشعب العراقي".

وتابع: "كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار صالح، إلى أن "هناك مسؤولية دولية وإقليمية تضامنية في حماية الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في المنطقة وتخفيف توتراتها عبر الحوار الجدي والفاعل الذي يأخذ بالاعتبار التحديات الآنية على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

وشدد على "التعاون في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والمجالات الصحية وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي".

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