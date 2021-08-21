قصي منير مدربا لكرة الميناء

2021/08/21 | 17:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي الميناء اليوم السبت عن تسمية المدرب قضي منير لقيادة الفريق في الموسم المقبل.وقال مشرف الفريق الدكتور جهاد مدلول حسب الموقع الرسمي للنادي: انه “تم تسمية الكابتن قصي منير مدرباً للميناء للموسم 2021-2022 وسيقدم رسميا بمؤتمر صحفي الاسبوع المقبل”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 […]

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