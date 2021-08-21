2021/08/21 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صالح يستقبل وزير الخارجية الياباني ويبحث معه تخفيف التوترات بالمنطقة

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