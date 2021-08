سفن حربية في المياه الإقليمية اللبنانية والجيش يوضح

2021/08/21 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

نشر حساب “إنتل سكاي”، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر سفنا حربية شوهدت بمحاذاة الشاطئ اللبناني، ما أثار الجدل.

🇱🇧 There are a number of warships off the Lebanese shores.



pic.twitter.com/tdDMxdUAyC

— INTELSky (@Intel_Sky) August 21, 2021

وأشار “إنتل سكاي” إلى أن “القوات البحرية اللبنانية لم تعلم بوجود السفن إلى أن أبلغها بذلك المواطنون”.

في حين أوضح الجيش اللبناني حيثيات وجود هذه السفن قائلا: “تنفذ وحدات من الجيش اللبناني، وبالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان، تمرينا تكتيكيا في المياه الإقليمية اللبنانية، والبوارج التي ظهرت في مقاطع الفيديو تشارك في هذه التدريبات”.

