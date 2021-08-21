2021/08/21 | 17:53 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا وألمانيا تعلنان إجلاءهما 3 آلاف شخص من كابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/21 | 17:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا وألمانيا تعلنان إجلاءهما 3 آلاف شخص من كابل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا وألمانيا تعلنان إجلاءهما 3 آلاف شخص من كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).