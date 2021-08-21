صور| 3 قتلى بحادث على طريق سريع في واسط

2021/08/21 | 17:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت فرق الإنقاذ معدات القطع لانتشال الجثث

الترا عراق - فريق التحرير

لقي 3 أشخاص، السبت، مصرعهم بحادث سير على طريق سريع في محافظة واسط.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، 21 آب/أغسطس، أنّ فرقها "انتشلت ثلاثة جثث من بين حطام عجلتين صالون الأولى نوع (BMW) خصوصي والثانية نوع (أبتيما) أجرة نتيجة حادث سير على الطريق الرابط بين منطقة جصان - دبوني في محافظة واسط".

وأضاف البيان، أنّ "فرق الإنقاذ لجأت إلى استخدام أجهزة ومعدات الإنقاذ الهيدروليكية من أجل قص وفصل المعدن من بين حطام العجلتين لإخراج الجثث، ليتم تامين نقلهم وتسليمهم إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

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