2021/08/21 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إخماد حريق في مديرية زراعة ذي قار تسبب بتلف بعض الخرائط والأضابير » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:26

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