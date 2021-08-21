2021/08/21 | 17:57 - المصدر: عين العراق

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السبت 21 أغسطس 2021 | 05:53 مساءً

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حادث سير مروع ينهي حياة ثلاث افراد في واسط

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، السبت، إجلاء ثلاث جثث من بين حطام عجلتين اصطدمتا في محافظة واسط.



وقالت المديرية في بيان إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال ثلاث جثث من بين حطام عجلتين صالون الأولى نوع BMW خصوصي والثانية نوع كيا اوبتما أجرة؛ نتيجة حادث سير على الطريق الرابط بين منطقة جصان دبوني في محافظه واسط".



وأضافت، "حيث لجأت فرق إنقاذ الدفاع المدني إلى استخدام أجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية من أجل قص وفصل المعدن من بين حطام العجلتين لإخراج الجثث، ليتم تأمين نقلهم وتسليمهم إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

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