2021/08/21 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، السبت، إخماد حريق نشب في مديرية زراعة محافظة ذي قار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2021)، إنه "اخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً نشب في مديرية زراعة ذي قار، تسبب بتلف بعض الخرائط الزراعية والأضابير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتلف خرائط وأضابير.. الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب في إحدى الدوائر الحكومية بذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أتلف خرائط وأضابير.. الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب في إحدى الدوائر الحكومية بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).