طالبان تمنع الموظفين الرسميين في كابول من معاودة العمل

2021/08/21 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومنذ استيلاء الحركة الإسلامية المتشددة على السلطة قبل ستة أيام، بقيت المباني الحكومية والمصارف ومكاتب جوازات السفر والمدارس والجامعات، مغلقة بمعظمها.

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