احتراق دائرة حكومية جنوب العراق (صور)

2021/08/21 | 17:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، من السيطرة على حريق اندلع داخل دائرة الزراعة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 آب 2021)، ان "الحريق طال غرفة مدير الشعبة الفنية التابعة لقسم الاراضي وامتد لجزء بسيط من غرفة المساحين لنفس القسم تسبب الحريق بتلف بعض الخرائط الزراعية وبعض الاضابير".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني اخمدت النيران و الادلة الجنائية باشرت التحقيق لمعرفة اسباب الحريق".

N.A

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