2021/08/21 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنتاغون: 9 طائرات أميركية أجلت أكثر من 3 الاف شخص إلى خارج أفغانستان

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