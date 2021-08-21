الان.. تدهور الأوضاع الأمنية في محيط مطار كابل

2021/08/21 | 18:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويحتشد آلاف الأفغان الراغبين بمغادرة بلادهم، أمام بوابات المطار .

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