رجل يجتاز إشارة المرور ويقفز من سيارته ليمنع أخرى دون سائق من التسبب في حادث

2021/08/21 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادر أحد السائقين إلى اتخاذ خطوة للمبادرة عندما شاهد سيارة جيب مفكوكة من عربة سكن متنقلة كانت تتدحرج عبر تقاطع طريق في الاتجاه المعاكس.وفي تقرير قناة KKTV المتعاونة مع CNN المزيد عن تفاصيل الحادثة.

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