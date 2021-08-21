صالح لوزير خارجية اليابان: هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة

2021/08/21 | 18:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، على دور الشركات اليابانية في إعمار العراق، موضحا ان هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة عبر حوار يأخذ بالاعتبار التحديات العالمية الراهنة وخصوصاً مكافحة الإرهاب والتطرف.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، ان “صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، وجرى، خلال […]

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