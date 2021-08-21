2021/08/21 | 18:28 - المصدر: عين العراق

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السبت 21 أغسطس 2021 | 06:07 مساءً

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العراق يجدد دعوته لليابان للحضور بصفة مراقب بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أواخر آب

جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوته لليابان للحضور بصفة مراقب، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي سيستضيفه العراق أواخر الشهر الحالي، فيما بين أن الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الطاقة والنفط، والكهرباء، والطاقات البديلة والمتجددة، جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي والوفد المرافق له للعراق اليوم.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الجانبين بحثا سبل توثيق التعاون الثنائي، وتكثيف التبادل الاقتصادي، والتنسيق المشترك بين البلدين، كما أثنى الكاظمي على الدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية والمشاريع التي تموّلها اليابان، في المناطق التي تحررت من داعش الإرهابي عبر طريق ترسيخ الأمن، والتنمية المستدامة فيها.



من جانبه أشاد موتيجي بالمبادرات العراقية التي "تلقى صدى إيجابياً على المستوى الإقليمي والدولي، وعدّها ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود التهدئة فيها".



وأضاف البيان أن الجانب الياباني أعرب عن دعمه للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المتمثل ببرامج الورقة البيضاء، وجدّد استعداد اليابان لدعم تطبيقها عبر مجموعة التواصل الاقتصادي التي تشكلت أواخر عام 2020.



وأكد الوفد الياباني أن بلاده ماضية في تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، ومواجهة جائحة كورونا.

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