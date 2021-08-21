استدارة ’صارمة’ نحو الطالبية.. يومان قبل انطلاق العملية الكبرى لإزالة التجاوزات في بغداد

2021/08/21 | 18:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أمهلت أمانة بغداد، السبت، أصحاب محال ومخازن الأدوات الاحتياطية في منطقة الطالبية ببغداد، 48 ساعة لرفع تجاوزاتهم عن الأرصفة العامة.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2021)، إنه "تمهل أمانة بغداد اصحاب المحال التجارية في شارع صفي الدين الحلي المعروف بالطالبية، ٤٨ ساعة إضافية بعد استنفاذ الإنذارات الرسمية، لرفع تجاوزهم عن الأرصفة من قبلهم بصورة طوعية".

واشارت إلى أن "أمين بغداد وجه ايضاً بضرورة اشراك الشرطة المجتمعية لتفعيل دور التوعية المجتمعية في المشاركة الطوعية للمتجاوزين لإزالة تجاوزهم وكذلك تفعيل دور الوعي البلدي لابلاغ اصحاب المحال بأهمية المشاركة الطوعية وتجنبهم تحميلهم كلف مادية عن رفع التجاوزات من قبل الدوائر البلدية وتغريمهم اضرار البنى التحتية".

وأضافت، أن "أمانة بغداد دعت اصحاب المحال إلى رفع تجاوزاتهم المتمثلة بالمسقفات واللوحات الإعلانية والأدوات الاحتياطية للسيارات بصورة طوعية وبخلافه ستقوم الدائرة البلدية برفعها وتحميلهم اضرار البنى التحتية وإقامة دعوى قضائية بحق المخالف لملاحقته قانونياً عند عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة".

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