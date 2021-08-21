حاكم عربي يفتخر - محمد علي عبد الجليل

2021/08/21 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_عبد_الجليل «1- أَنا الثَّعلَبُ الـمَكَّارُ رَبُّ الأرانِبِ.



أَنا اللَّـيـثُ يا شَـعبي فَـخـافوا مَـخالبي.



2- أَفيضُ عَـلى قَومي عَطاءً وحِـكمةً وَأَجْـمَـعُ في شَـخْـ ـ ـصيْ جَـمِـيـعَ الـمَواهِبِ.



3- فَـبِـالـرُّعـبِ وَالْـقَـمْعِ انْــتَـصـرتُ وَإِنَّـنـي لَـماضٍ بِـأَفعالي فَـعُدُّوا مَـناقبي: 4- كَـذوبٌ وسَـفَّاحٌ وطاغٍ وسارِقٌ...



فلا تَـنْـقَضي طُـولَ الزَّمان ......





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