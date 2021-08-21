الزراعة تتحدث عن ’الخرفان العراقية’.. مرغوبة خليجياً وممنوعة من التصدير

2021/08/21 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت وزارة الزراعة، بوقف عمليات التهريب، للثورة الحيوانية، خارجة البلاد، وفي الوقت الذي أكدت أن الخراف العراقية، مرغوبة في دول الخليج، أكدت ضرورة فتح ملف الاستثمار في هذا الجانب، والاتفاق مع دول الجوار بشأن المياه الداخلة إلى البلاد، ما سينعكس إيجاباً على إمكانية تنشيط هذا القطاع.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأشار المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لـ "ناس" (21 اب 2021)، إلى "وجود عمليات تهريب مستمرة عبر إيران والأردن وإقليم كردستان"، مبيناُ أن الجهات المعنية مستمرة بمتابعة هذا الملف".

وأكد أن "تصدير الخرفان العراقية، لا يمكن أن يتم لجملة أسباب، أبرزها الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".

ولم يستبعد النايف "وجود جهات تقف وراء عمليات التهريب كون هذا الأمر يتعلق بمليارات الأموال ولا يمكن لشخص عادي ان يقوم به".

وأضاف أن "مزارع الاغنام والابقار السابقة اغلبها تاثرت كثيرا من قلة المساحات الخضراء ونقص الاعلاف، حيث لم يتبقى أي محطات خاصة بالاغنام"، مؤكداً أن "وزارته بحثية خدمية تدعم مفاصل القطاع الزراعي لكن لا تتدخل في عملية الانتاج".

وتابع، "القطاع الخاص هو من يقوم بهذه الاجراءات والقطاع الخاص صاحب مال..



ورأس المال جبان، وبالتالي يجب ان تكون هناك خطط حكومية لتقويم الثروة الحيوانية ولكن هذه الخطط في حال قامت بها الزراعة فتحتاج الى اموال".

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أنه "اليوم تم رفع الدعم عن الذرة الصفراء والشعير اللتين يستخدما كعلف للحيوانات"، متسائلا: "فكيف سيتم تطوير الثروة الحيوانية ونصل للاكتفاء الذاتي وسط هذه الظروف؟".

وقال النايف، إن "كل الخريطة الاستثمارية الزراعية وسبل الاستثمار موجودة لكن اين الاستثمار؟..



كيف يأتي المستثمر في ظل عدم وجود قوانين تدعمه".

وعن الحكومة الحالية، أكد النايف أن "الكاظمي لعب دوراً كبيراً خاصة في الورقة البيضاء عبر تعديل نظام الحكومة الاقتصادي وتغيير سعر الدولار، رغم قلة الدعم الحكومي بسبب عجز وزارة المالية عن تامين الاموال لارتكازها على النفط".

وعزا النايف التلكؤ الحاصل في تطوير القطاعات وتعزيز الاستثمار إلى "الحلقات المتداخلة والروتين الحكومي".

ونصت موازنة عام 2021، على أنه "يسمح بتصدير جميع أنواع المواد الأولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية استثناءً من جميع القوانين والقرارات النافذة ويستثنى من ذلك خام الحديد والسكراب والنحاس والالمنيوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تتحدث عن ’الخرفان العراقية’.. مرغوبة خليجياً وممنوعة من التصدير) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تتحدث عن ’الخرفان العراقية’.. مرغوبة خليجياً وممنوعة من التصدير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).