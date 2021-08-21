تشارك في مناقشات تشكيل الحكومة.. شبكة حقاني لماذا تثير الرعب في أفغانستان؟

2021/08/21 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع عدد من كبار قادة طالبان في كابول، السبت، لمناقشة تشكيل حكومة أفغانية جديدة، من بينهم ممثل لشبكة حقاني، أكثر الفصائل المتشددة إثارة للرعب في أفغانستان.

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