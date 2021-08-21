الفتح يقدم طلبا عاجلا الى الحكومة بشأن منطقة الطارمية

2021/08/21 | 18:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو كتلة الفتح النيابية فاضل الفتلاوي، السبت، الحكومة ولجنة الأمن والدفاع النيابية بعقد جلسة طارئة على خلفية الهجوم الذي استهدف منطقة الطارمية ببغداد.

وقال الفتلاوي في تصريح خاص لـ NRT عربية، (21 آب 2021)، ان "منطقة الطارمية تعتبر خاصرة بغداد وبالتالي كثرت الاعتداءات عليها"، مؤكدا انه "يجب ان تكون هناك جهود استخباراتية كبيرة بسبب الاحداث الاخيرة وسقوط العديد من الضحايا لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي".

واضاف، انه "يجب على الحكومة والبرلمان ان تتحمل مسؤولية هذه الاستهدافات لعدم وجود اي حس استخباراتي في المنطقة، كما يجب على الكتل السياسية دعم القوات الامنية الموجودة في المنطقة وتشخيص هذه المجاميع لاقامة حملة كبرى لتطهير المنطقة".

وطالب الفتلاوي، بـ"عقد جلسة طارئة لحل مايحدث بالطارمية في الأشهر الماضية وليلة امس بالاخص التي ذهب ضحيتها الكثير من الاشخاض"، داعيا الى ان "تكون هناك عملية دقيقة ومعلومات استخباراتية دقيقة مع كافة القوات والصنوف لتخليص هذه المنطقة من فلول داعش والحد من الهجمات".

N.A

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