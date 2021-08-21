الأم .. إكـــرام - أحمد الخميسي

2021/08/21 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي للوطن عينان : شمس وقمر، وأنفاس ريح ونسيم، أما قلب الوطن فإنه الأمهات.



في روايته ” الأم” قال مكسيم جوركي: ” لدى الأمهات دائما ما يكفى من الدموع كل شيء” ولعله يقصد أن لدي الأم من الحب ما يكفي البشرية كافة.



تكرمنا أمهاتنا بعشر سنوات على الأقل في طفولتنا إلى أن نصبح من بني آدم، كل يوم وكل دقيقة في تلك السنوات لا يرفعن أعينهن عنا لكي لا ندس بالخطأ إصبعا في مقبس كهرباء، لكي لا نشرب بالسهو زجاجة خل ......





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