2021/08/21 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق واليابان يبحثان زيادة حجم التبادل التجاريِّ بين البلدين

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