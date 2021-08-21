التربية: نعمل على إنجاح امتحانات السادس الإعدادي

2021/08/21 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، سعيها لإنجاح امتحانات السادس الإعدادي.

وقال الوزير علي الدليمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارات الخدمية والاجهزة الامنية المساندة حققت نجاحا كبيرا في مساندتها لوزارة التربية بانطلاق اليوم الاول للامتحانات العامة للسادس الاعدادي".

وثمن الوزير، "جهود الوزارات الساندة في انجاح الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية في يومها الاول، وان جهودها ستظل بصمة مضيئة في تأريخ العراق التربوي".

وقدم الدليمي، شكره إلى "الجيش الابيض والاجهزة الامنية ورجال التعليم العالي والكهرباء والاتصالات على جهودهم الرائعة في التنسيق ومتابعة المراكز الامتحانية، حيث سطروا اروع الأمثلة في التعاون والتكاتف من اجل مستقبل ابناءنا الأعزاء ، متمنياً لجميع الطلبة النجاح والموفقية في مسيرتهم العلمية" .

وتابع الدليمي: "كنا جميعاً ننتظر بفارغ الصبر هذه اللحظات التي عبّر فيها الطلبة عن وعيهم واصالتهم وحبهم للعلم والمعرفة في سبيل تحقيق التفوق والنجاح".

وبين، أن "نجاح الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية بمساعدة الوزارات والاجهزة الامنية الساندة لهذا العام ما هو إلا مؤشر كبير على قدرة الحكومة بكافة وزاراتها وكوادر وزارة التربية وتفانيها وحرصها على أداء واجباتها لانجاح الامتحانات العامة".

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