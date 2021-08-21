منتخبنا الوطني يتغلب على فريق أغري سبور التركي بستة أهداف نظيفة

2021/08/21 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، على فريق أغري سبور التركي بستة اهداف نظيفة في المباراة الودية التجريبية التي اقيمت ضمن معسكر المنتخب المقام في تركيا.

وسجل الهدف الاول اللاعب، ابراهيم بايش، والثاني كان هدف عكسي، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب، ضرغام اسماعيل، والهدف الرابع سجله، سجاد جاسم، فيما سجل اللاعب مهند علي، هدفين على التوالي في مرمى فريق أغري سبور التركي.

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