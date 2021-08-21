أصابة طفلين بحريق داخل منزل شرقي الموصل

2021/08/21 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت الدفاع المدني بمحافظة نينوى عن إصابة طفلين في حريق نشب نتيجة تماس كهربائي في حي الزراعي شرقي الموصل.وقال مصدر في الدفاع المدني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن "حريقاً نشب في منزل بمنطقة حي الزراعي في أيسر الموصل نتيجة تماس كهربائي، ما أسفر عن إصابة طفلين بعمر 4 أعوام، وهما في حالة خطرة ونقلا إلى مشافي الموصل".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق"/انتهى

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