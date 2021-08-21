الثقافة النيابيـة تكشف لـ/ نينا / الخلافات حول تشريع قانون النشيد الوطنـي

2021/08/21 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت لجنة الثقافة والسياحة النيابية ، عن مصير ثلاثة تشريعات مهمة بعهدتها ، اولها قانون النشيد الوطني الذي لايزال معطلا منذ الدورات السابقة .وذكرت رئيس اللجنة النائب سميعة الغلاب ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قوانين النشيد الوطني والعلم العراقي والشعار الجمهوري ، هي تشريعات حساسة تحتاج اولا الى اتفاق سياسي بين المكونات والكتل السياسية لتمريرها في مجلس النواب ".واضافت ان " اللجنة النيابية اعتمدت قصيدة " سلام عليك على رافديك " للشاعر اسعد الغريري واداء الفنان كاظم الساهر في قانون النشيد الوطني ، وهذه النسخة جاهزة للقراءة الاولى في جدول اعمال جلسة مجلس النواب "، مبينة ان " بعض الجهات اقترحت اختيار قصيدة " سلام على هضبات العراق " للشاعر الراحل محمد مهدي الجواهري لتصبح النشيد الوطني ".وتابعت القول ان " هناك اعتراضات من بعض الادباء والفنانين ، مطالبين بتكليفهم لاختيار قصيدة النشيد الوطني ، والتي اقترحت وزارة الثقافة تشكيل لجنة فنية تتولى المفاضلة والاختيار بين النصوص المرشحة ".واوضحت ان " اللجنة النيابية فضلت تكليف وزارة الثقافة للبت بالموضوع وحسمه ثم ارساله الى مجلس النواب لياخذ مساره التشريعي ، وكذلك الامر بالنسبة لاختيار العلم العراقي والشعار الجمهوري ، نفضل ان تبت بهما الحكومة وبعدها مجلس النواب هو من يصوت فقط ".وكانت لجنة الثقافة النيابية ، رفعت مقترح قانون النشيد الوطني (سلامٌ عليك على رافديك) للقراءة الأولى في ايار 2019 ، لكن رئاسة مجلس النواب ارتأت عقد جلسة استماع مع المعترضين على اعتماد هذه القصيدة نشيداً وطنياً للاستماع إلى ملاحظاتهم انذاك .وكان مجلس النواب صوّت من حيث المبدأ، في تموز 2012 على اعتماد مضمون قصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري (سلامٌ على هضبات العراق) نشيدا وطنيا لجمهورية العراق./انتهى5

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