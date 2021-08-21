2021/08/21 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مسؤول في حركة طالبان، اليوم السبت، إن الحركة تسعى لتوفير ”خروج سلس“ للراغبين في مغادرة العاصمة الأفغانية كابول.وذكر أن “حركته تحرز تقدما في تشكيل حكومة أفغانية، وضمان الأمن في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان..



نسعى لتوفير “خروج سلس” للراغبين في مغادرة كابول المركز الخبري الوطني.

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