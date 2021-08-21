نهاية سعيدة لقصة طالبة الستوتة

2021/08/21 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبعد أن أثارت صورة الطالبة العراقية تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أهدى لاعبـو منتخبنا الوطني بكرة القدم المتواجدون حاليا ضمن معسكر تدريبي في تركيا سيارة حديثـة وزي المنتخب الرسمي موسوما بتواقيع اللاعبين الشخصية، الى طالبة الصف السادس الاعدادي التي اقلهـا والدهـا لاداء الامتحان النهائي بالدراجة النارية الستوتة، وحظيت المبادرة بتفاعل مئات المستخدمين الذين أشادوا بالمبادرة، كما تمنى لاعبو المنتخب الوطني للطالبة المثابرة النجاح والتوفيق في اجتياز امتحانات السادس الاعدادي.

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