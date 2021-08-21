الصحة تسجل 85 وفاة و3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021/08/21 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا يقابله ارتفاع غير مسبوق في أعداد الوفيات خلال أربع وعشرين ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان أن فرقها الصحية سجلت خمسا وثمانين حالة وفاة وإصابة ثلاثة آلاف وتسع مئة وثمان وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مؤشر متناقض للنسبة والتناسب بين أعداد الوفيات والإصابات، دون أن تفسر أو تعلل السبب في هذا التناقض في الموقف الوبائي اليومي.

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