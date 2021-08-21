2021/08/21 | 19:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أن جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أثبتت فعاليتها ضد سلالات فيروس كورونا في العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المعلومات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية تؤشر أن جميع اللقاحات في العراق أثبتت فعاليتها امام السلالات الفاعلة حاليا للفيروس والمنتشرة في العراق".وأضاف، أن "جميع اللقاحات الموجودة في العراق أثبتت فعاليتها إذا ما تم اعطاء جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".وكانت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية قد أفادت، بأن الحماية التي يوفرها أكثر لقاحين استخداما لمكافحة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، والسائدة حاليا، تضعف خلال ثلاثة أشهر. وبشأن الجرعة الثالثة للقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي تم اعتمادها في بعض الدول، أكدت وزارة الصحة في وقت سابق أن البروتوكول المعتمد إعطاء جرعتين من اللقاحات".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البروتوكول المعتمد في الوقت الحالي في أغلب الدول هو تقديم جرعتين من اللقاحات المعتمدة والتي أثبتت فعاليتها".وأضاف البدر، أن "كل المؤشرات العلمية أكدت أن تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة يوفر ويحقق حماية عالية جداً ويقي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90-95%"، لافتاً إلى أنه "في حالات قليلة جداً قد يصاب الشخص الملقح ولكنه لن يحتاج إلى دخول المستشفى".وأكد أن "الوزارة تعتمد البروتوكول المعمول به في الوقت الحالي وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية"، منوهاً إلى أنه "في حال طرأ أي تغيير أو تحديث سيتم إعلان ذلك بشكل رسمي".وكانت شركة فايزر، قد أكدت في (28/تموز/2021)، أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتيك ضد كوفيد-19، يمكن أن تعزز بقوة الحماية ضد متغير دلتا، بخلاف الحماية التي توفرها الجرعتان الأساسيتان.وبدأت بعض الدول مؤخراً، الاتجاه نحو اعتماد الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة متحور "دلتا" الاكثر انتشاراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: جميع اللقاحات فعالة ضد سلالات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: جميع اللقاحات فعالة ضد سلالات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).