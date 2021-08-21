ثقب جديد في المصفاة 

2021/08/21 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمثل أي فرد يائس في هذا الشرق البائس، باتت يومياتك مجرد لهاث خلف تفاصيل غير ذات معنى، تقضيها بين ليل دامس ونهار عابس، حيث لابهجة عامرة أو متعة عابرة، ولا حياة اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية، ولا أحلام بالمستقبل أو آمال واهية بغد أفضل.

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