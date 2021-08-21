المان سيتي يمزق شباك ضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة

2021/08/21 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نال نادي مانشستر سيتي العلامة الكاملة بفوزه على ضيفه نورويتش سيتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب الإتحاد ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز.وسجل اهداف السيتي كل من : حارس الفريق الضيف / تيم كرول / في الدقيقة السابعة، وغريليش في الدقيقة 22 .وعزز المان سيتي النتيجة بهدف ثالث للابورت في الدقيقة 64 والرابع لسترلينغ في الدقيقة 71 وسجل الجزائري رياض محرز في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بواقع 5-0./انتهى3

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