2021/08/21 | 20:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الترا عراق - فريق التحرير

حذرت وزارة الصحة، السبت، من التهاون إثر تسجيل تراجع لمؤشر الإصابات على مدى الأيام الأخيرة الماضية.

وقالت المتحدثة ضمن الفريق الإعلامي للوزارة ربى فلاح في بيان، 21 آب/أغسطس، إنّ "انخفاض أعداد الإصابات الذي سجلناه اليوم لا يعني التهاون بالإجراءات الوقائية والتراخي بأخذ اللقاح".

وأضافت فلاح، أنّ "هذا الانخفاض هو دليل على خروجنا من ذروة الموجة الثالثة وشدتها، ويمكن أنّ يعرضنا إلى الدخول بموجة رابعة أشد وأخطر، في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما حدث مع بعض الدول الأخرى التي شهدت موجات أشد حدة من سابقتها بعد التهاون من قبل مواطنيها".

وشددت المتحدثة، أنّ "الحديث عن انحسار الوباء غير ممكن حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية".

وسجلت البلاد انخفاضًا لمؤشر الإصابات بعد أسابيع حرجة اكتظت فيها المستشفيات بأعداد المصابين بـ "كوفيد 19".

وحذر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في وقت سابق، من انهيار النظام الصحي في البلاد، إذا واصلت إصابات فيروس "كورونا" الارتفاع بذات الوتيرة.

وقال البدر في تصريح، إنّ أكبر تحد تواجهه الوزارة وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنّ النظام الصحي في العراق يعاني من أزمات كبيرة.

وأشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، إلى خطورة الوضع في البلاد نتيجة أزمة الجائحة، بالتزامن مع الامتحانات النهائية لطلاب المرحلة الإعدادية.

وتوجه، صباح السبت، نحو نصف مليون طالب وطالبة لأداء الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية بدورها الأول للعام الدراسي 2020 - 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة تعلن فتح منفذ تلقيحي في "مول المنصور"

الصحة تتحدث عن الموجة الثالثة: القادمة أشد خطورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق غادر ذروة الموجة الثالثة.. احذروا القادمة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق غادر ذروة الموجة الثالثة.. احذروا القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).