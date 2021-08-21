2021/08/21 | 20:02 - المصدر: عين العراق

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السبت 21 أغسطس 2021 | 07:55 مساءً

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فعالية لقاحات كورونا مع الموجة الثالثة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، أن جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أثبتت فعاليتها ضد سلالات فيروس كورونا في العراق.



وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المعلومات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية تؤشر أن جميع اللقاحات في العراق أثبتت فعاليتها امام السلالات الفاعلة حاليا للفيروس والمنتشرة في العراق".



وأضاف، أن "جميع اللقاحات الموجودة في العراق أثبتت فعاليتها إذا ما تم اعطاء جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".



وكانت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية قد أفادت، بأن الحماية التي يوفرها أكثر لقاحين استخداما لمكافحة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، والسائدة حاليا، تضعف خلال ثلاثة أشهر.

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