2021/08/21 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تميم_منصور كيف استدرج الفرنسيون الجيش المصري الى حرب المكسيك من يصدق ان مصر أرسلت كتيبة من جيشها للمشاركة في الحرب في بلاد المكسيك ، وتم ذلك عندما حكم مصر الخديوي سعيد ، وما يثير الدهشة ان كتب التاريخ خاصة في مصر كتبت عن هذه الحرب بخجل وعلى صفحات شبه منسية رغم ما تحمله من عبر ودروس ، ورغم أن هذه الحرب استمرت اربع سنوات وسبعة عشر يوماقدم الخديوي سعيد هذه الخدمة تلبية لطلب صديقه امبراطور فرنسا نابليون ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفحات مطوية من التاريخ - تميم منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفحات مطوية من التاريخ - تميم منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).