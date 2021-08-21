ستالين الواقع والأسطورة - عبدالرزاق دحنون

2021/08/21 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون قد أختلف معك في الرأي، ولكني على استعداد لأدافع حتى الموت عن حقك في التعبير عن رأيك فولتير في مكتبتي التي تركتها في مدينة إدلب في الشمال الغربي من سورية "كُتيب" مصور يضم جداول كثيرة وصوراً مهمة، "الكُتيب" خطير من حيث قيمته التاريخية، وعظيم الفائدة، مع أنه جاء في حدود مئة صفحة من القطع المتوسط فقط، صادر عن وكالة أنباء نوفوستي السوفيتيية في العقد الثامن من القرن العشرين أيام كان ليونيد ب ......





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