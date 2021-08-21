2021/08/21 | 20:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت وزارة المالية بالطلب من مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع رئاسي بعبدا.. قرارات جديدة بشأمن المحروقات في لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع رئاسي بعبدا.. قرارات جديدة بشأمن المحروقات في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).