بغداد.. مهلة أخيرة قبل غارة

2021/08/21 | 20:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أمهلت أمانة بغداد، السبت، أصحاب المحال التجارية في شارع صفي الدين الحلي المعروف بالطالبية 48 إضافية بعد استنفاذ الإنذارات الرسمية، لرفع التجاوزات عن الأرصفة.

وذكر بيان للأمانة، 21 آب/أغسطس، أنّ توجيهًا صدر بالمهلة الإضافية "بعد استنفاذ جميع الانذارات الرسمية التي وجهتها بلديتي الشعب والصدر الثانية لأصحاب المحال، لإتاحة المجال لهم لإزالة تجاوزهم بصورة طوعية وتجنبهم التعامل القسري الذي سيضر بمصالحهم".

وأضاف البيان، أنّ "أمين بغداد وجه أيضًا بضرورة إشراك الشرطة المجتمعية لتفعيل دور التوعية المجتمعية في المشاركة الطوعية للمتجاوزين لإزالة تجاوزهم، وكذلك تفعيل دور الوعي البلدي لإبلاغ أصحاب المحال بأهمية المشاركة الطوعية وتجنبهم تحمل كلف مادية عن رفع التجاوزات من قبل الدوائر البلدية وتغريمهم أضرار البنى التحتية".

ودعا البيان، أصحاب المحال إلى "رفع تجاوزاتهم المتمثلة بالمسقفات واللوحات الإعلانية والأدوات الاحتياطية للسيارات بصورة طوعية، وبخلافه ستقوم الدائرة البلدية برفعها وتحميلهم أضرار البنى التحتية وإقامة دعوى قضائية بحق المخالف لملاحقته قانونيًا عند عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة".

وتشهد العاصمة بغداد ومدن عدة في البلاد حملات واسعة لإزالة التجاوزات عن الشوارع والأرصفة تنفذها آليات البلدية التي تعرف بـ "الوحش الأصفر"، على خلفية مقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم على يد أحد المتجاوزين خلال حملة سابقة.

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