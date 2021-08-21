رئيس الجمهورية يجري اتصالاً بأمير قطر

2021/08/21 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

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وجاء في بيان لمكتب صالح، تلقى "ناس" نسخة منه (21 آب 2021) إن الطرفين "بحثا العلاقات الأخويّة المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

كما تم بحثُ "عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".

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