2021/08/21 | 20:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، السبت، بان قائمقامية قضاء الناصرية ستباشر بأزالة الابنية المنتشرة على امتداد ضفاف نهر الفرات، بدأ من يوم غد.

وذكر الخفاجي لـ NRT عربية، (21 آب 2021)، ان "قائمقامية قضاء الناصرية وباشراف ادارة المحافظة ستباشر بازالة الابنية المنتشرة على امتداد ضفاف نهر الفرات الممتدة من جسر الحضارات الى جسر النصر"، لافتا الى ان "هذه الابنية هي موجودة تجاوزا على حرمة شاطىء الفرات، وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لازالتها وستبدأ من يوم غد".

واضاف، انه "هناك حملة بدأت بازالة جميع الابنية المتجاوزة في المدينة والتي تؤثر عللى المشاريع الخدمية والتي تتعارض معها"، مؤكدا انه "نستثني من ذلك الدور السكنية التي لا تؤثر حاليا مع مشاريعنا ولا تتقاطع مع خطط التوسع في المدينة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بحملة لرفع التجاوزات على نهر الفرات جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بحملة لرفع التجاوزات على نهر الفرات جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).