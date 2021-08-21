2021/08/21 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | أ ف ب: يستحيل إجلاء جميع الموظفين الأفغان من كابل بحلول 31 آب الحالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | أ ف ب: يستحيل إجلاء جميع الموظفين الأفغان من كابل بحلول 31 آب الحالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | أ ف ب: يستحيل إجلاء جميع الموظفين الأفغان من كابل بحلول 31 آب الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).