وزارة الصحة: جميع اللقاحات فعالة ضد سلالات كورونا في العراق

2021/08/21 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت وزارة الصحة أن جميع اللقاحات المعتمدة أثبتت فعاليتها ضد السلالات الفاعلة لفيروس كورونا في العراق إذا ما تم اعطاء جرعتين من اللقاحات.

وكانت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية قد أفادت بأن الحماية التي يوفرها أكثر لقاحين استخداما لمكافحة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا والسائدة حاليا تضعف خلال ثلاثة أشهر.

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