العقار “رونابريف” استخدمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

2021/08/21 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الصحية في بريطانيا، عن استخدام عقار جديد لعلاج المُصابين بفيروس كورونا باستخدام زوجين من الجينات المُصنعة معملياً لمهاجمة الفيروس.

وأوضحت أن عقار “رونابريف” أظهر قدرات جيدة على منع العدوى وتقليل الحاجة لدخول المرضى المستشفيات لتلقي العلاج، وهو أول دواء مضاد للأجسام المصطنع يتم اعتماده في المملكة المتحدة.

ويعد هذا النوع من العقار أحد العقاقير التجريبية التي استخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بعد إصابته بالعدوى العام الماضي،

يُشار إلى أن كلفة هذا العقار مرتفعة، لذا يُحتمل قصر استخدامه على الحالات شديدة الخطورة.

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