الازمة النيابية : ستعاود اعداد الاصابات للارتفاع بـ”كورونا” في الايام القادمة

2021/08/21 | 20:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مقرر خلية الازمة النيابية الدكتور جواد الموسوي اليوم السبت ، ان اعداد الاصابات بفايروس كورونا ستعاود للارتفاع خلال الايام المقبلة “، مبينا ان” الموجة الرابعة ستدخل للعراق خلال الاشهر المقبلة “.

وقال الموسوي في بيان صحفي تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ان” اسباب انخفاض اعداد الاصابات نسبيا في الموقف الوبائي لهذا اليوم السبت والتي اعلنت عنها الوزارة بعدد الاصابات ٣٩٠٠ تقريبا “، مبينا ان” الانخفاض بسبب قلة اجراء المسحات والفحوصات ٢٣ الف مسحة فقط لانشغال ابناء شعبنا بيوم التاسع والعاشر من محرم الحرام ( عاشوراء )والدليل بقاء اعداد الوفيات مرتفعة ٨٥ وفاة”.

وشدد الموسوي على ضرورة ” قراءة الموقف الوبائي بشكل كامل كعدد اصابات وتاريخ الموقف الوبائي وعدد المسحات وعدد الوفيات واعداد الملقحين وليس التركيز فقط على معرفة اعداد الاصابات فقط”، مؤكدا ” ستعاود اعداد الاصابات للارتفاع في الايام القادمة ولكن لن تعود الى ارقام عالية قياسية كوننا في مرحلة نهاية الموجة الثالثة ولله الحمد”.

واضاف ” ستكون هناك موجة رابعة للفايرس خلال الاشهر المقبلة في نهاية هذا العام او بداية العام الجديد ، وتعتمد قوة وخطورة الموجة الرابعة القادمة على ماسنصل عليه في العراق من نسبة وعدد الملقحين من اعداد شعبنا الكريم خلال الاشهر المقبلةوان شاء الله ستكون الموجة الرابعة القادمة خفيفة ان شاء الله بوعي واقبال ابناء شعبنا على اخذ اللقاح”.

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