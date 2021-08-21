انطلاق حملة لإزالة التجاوزات على نهر الفرات في الناصرية

2021/08/21 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم السبت، انطلاق حملة لازالة التجاوزات على محرمات نهر الفرات، في الناصرية.

وقال الخفاجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قائممقامية قضاء الناصرية بدأت بحملة ازالة التجاوزات على محرمات نهر الفرات الواقعة بين جسري النصر والحضارات ومن ضمنها الأبنية الحالية".

وأشار إلى، "تنفيذ حملة لرفع التجاوزات كافة، باستثناء الدور السكنية التي لا تؤثر على المشاريع الخدمية".

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