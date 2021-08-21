تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية وأمير قطر

2021/08/21 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين، برهم صالح، وأمير قطر.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "صالح اجرى، مساء اليوم السبت 21 آب 2021، اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الأخويّة المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

وأضاف أنه "تم بحثُ عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".

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