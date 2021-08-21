الصحة النيابية تعلق على انخفاض اعداد الاصابات بفايروس كورونا

2021/08/21 | 20:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم السبت، اسباب انخفاض اعداد الاصابات نسبيا في الموقف الوبائي لهذا اليوم.وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الموقف المنشور هو بيان عدد الاصابات والمسحات لقبل 24 الى 48 ساعة من اعلانه”.وأضاف الموسوي، أن “عدد الاصابات 3900 تقريبا …

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