برهم صالح يبحث هاتفيا مع امير قطر العلاقات الاخوية وعدد من القضايا الاقليمية والدولية

2021/08/21 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم السبت ، اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وجرى، خلال الاتصال الهاتفي/ حسب بيان رئاسي/ بحث العلاقات الأخويّة المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.كما تم بحثُ عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة./انتهى3

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